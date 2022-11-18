صورة محمد صلاح وكورتوا وهازارد تثير تفاعلا بعد مباراة مصر وبلجيكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت صورة للاعب المصري محمد صلاح ونظيريه البلجيكيين إيدين هازارد وتيبو كورتوا تفاعلا واسعا بعد المباراة التي فازت فيها مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف وحيد، الجمعة.

وتداول مغردون صورة تجمع الثلاثي وهم يضحكون في حين انتشرت مقاطع فيديو أظهرت حديثا دار بينهم بعد نهاية المواجهة.

وكانت قد تفوقت مصر على بلجيكا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت في الكويت.

وصنع صلاح الهدف الأول لمنتخب بلاده والذي سجله اللاعب محمود تريزيغيه، في حين وقع مصطفى محمد على الهدف الثاني للفراعنة.

وفشلت مصر بالوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر بعد خسارتها في مباراة التأهل أمام السنغال، في حين ستلعب بلجيكا في مجموعة كرواتيا والمغرب وكندا.

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