إيلون ماسك يغرد عن تغطية تويتر لكأس العالم

(CNN)-- قال الملياردير إيلون ماسك، مالك موقع تويتر حديثا، يوم الجمعة، في تغريدة، تعليقا على المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، يوم الأحد المقبل، إن موقع تويتر سيقدم "أفضل تغطية وتعليق" .

وتقام المباراة الافتتاحية للمونديال، بين قطر والاكوادور، وتضم المجموعة منتخبي هولندا والسنغال الفائزة بكأس الأمم الأفريقية.

وتحتضن دولة قطر نهائيات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في بلد عربي وفي الشرق الأوسط، بمشاركة 32 منتخباً من مختلف قارات العالم، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من مليون مشجع إلى العاصمة القطرية الدوحة.