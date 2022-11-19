دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال إريك دير، لاعب منتخب إنجلترا، إن بإمكان المشجع الاستمتاع بدون المشروبات الكحولية، خلال حضوره مباريات بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق مساء الأحد، وتستمر حتّى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن منع بيع الكحوليات في ملاعب مونديال قطر أو في محيطها، بعد التشاور مع البلد المنظم.

تحدّث إريك دير لوسائل الإعلام في أعقاب استعدادات الفريق للبطولة، قائلاً: "أعتقد أنّه يمكنك الاستمتاع بنفسك بدون كحول"، مُضيفاً: "الأمر متروك لنا كفريق لتقديم الترفيه، ومتروك لنا لتقديم كرة قدم رائعة، يمكن أن نخلق جوًا رائعًا في الملعب".

وحول مقاطعة المونديال في نسخته الثانية والعشرين، قال إريك دير: "الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا كلاعبين، نحن نعلم أنّه سيتمّ تناول هذه الموضوعات، إنّه وضع صعب حقاً".

وتابع: "عندما مُنحت قطر حق استضافة كأس العالم عام 2010، كان عمري 16 عامًا، في ذلك الوقت كان من الصعب بالنسبة لي التحدث عن ذلك، كلاعبين ليس لدينا رأي في المكان الذي نلعب فيه".

وأكمل لاعب الوسط الدفاعي الإنجليزي: "هذه القرارات يتخذها أشخاص فوقنا، نحن الذين ينتهي بهم الأمر بالجلوس هنا مضطرين للإجابة على هذه الأسئلة".

وأتمّ إريك دير: "نحن كفريق نحمل القيم أينما ذهبنا، لكننا نحترم كلّ مكان نذهب إليه".

ويمتلك إريك دير (28 عامًا) 3 أهداف برصيده، بقميص "الأسود الثلاثة"، بعد أن شارك في 47 مباراة دولية.