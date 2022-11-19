بينهم ديشان وإنريكي.. 10 مدربين في مونديال قطر سبق أن لعبوا في البطولة

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مدرب إنجلترا يعلق لـCNN على كأس العالم في قطر وحقوق العمّال.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشهد مونديال قطر، الّذي يُقام بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، حضور 10 مدربين من مختلف الجنسيات، سبق لهم أن لعبوا في البطولة خلال النسخ الماضية.

وكان بعض المدربين قد نجحوا في هزّ الشباك في الحدث الكروي الأكبر، والبعض الآخر رفع اللقب الأغلى، فيما أحدهم استطاع الفوز بالبطولة كلاعبٍ وكمدربٍ.

نستعرض فيما يلي 10 مدربين في كأس العالم 2022 سبق لهم وأن لعبوا في البطولة:

ديدييه ديشان

شارك مع منتخب فرنسا في مونديال 1998، وحقق اللقب حينها مع "الديوك".

ونجح في تحقيق اللقب بعد 20 عاماً، كمدربٍ لمنتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

يقود منتخب فرنسا الآن.

لويس إنريكي

أحرز هدفين مع منتخب إسبانيا، ظهر في 3 نسخ من المونديال: 1994 و1998 و2002.

يشرف على تدريب "الماتادور" في مونديال قطر.

غاريث ساوثغيت

تواجد مع منتخب إنجلترا في نسختين من المونديال: 1998 و2002.

ونال المركز الرابع مع "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا 2018.

يتولى الآن المهام الفنية للفريق.

ليونيل سكالوني

ظهر بقميص منتخب الأرجنتين في مونديال 2006، يأمل بتحقيق اللقب مع "التانغو" هذا العام.

دراغان ستويكوفيتش

سجّل ثلاث مرات مع منتخب يوغوسلافيا في المونديال، في نسختي 1990 و1998.

يسعى لوصول منتخب صرييا إلى أبعد مكان في مونديال 2022.

ريغوبيرت سونغ

خاض 4 نسخ في المونديال مع الكاميرون، وهي: 1994 و1998 و2002 و2010.

يطمح لقيادة المنتخب الأفريقي إلى تحقيق نتائج إيجابية، في نسخة 2022.

أليو سيسيه

ظهر في مونديال 2002 مع السنغال، ووصل مع منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.

يعمل على تكرار تلك الإنجاز مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

غريغ بيرهالتر

تواجد مع منتخب أمريكا في نسختي 2002 و2006.

وساعد الأمريكيين في الوصول إلى ربع النهائي وشارك في مباراة مثيرة ضد ألمانيا، في مونديال 2002.

يبحث عن إنجاز جديد هذا العام.

أوتو أدو

شارك مع منتخب غانا في مونديال 2006، وحينها بلغ الفريق دور الـ 16.

يقود منتخب بلاده في مونديال 2022.

باولو بينتو

لعب مع منتخب البرتغال في مونديال 2002.

قاد منتخب بلاده كمدربٍ في مونديال 2014.

يشرف الآن على تدريب منتخب كوريا الجنوبية.