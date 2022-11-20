دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تقارير صحفية فرنسية إن المهاجم كريم بنزيما قد غادر مران منتخب فرنسا، الّذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، بسبب تعرّضه لانتكاسة، قبل يوم واحد من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وذكرت تقارير أن بنزيما سيغيب عن صفوف "الديوك" في مواجهة أستراليا، في افتتاح مشوار الفريق في مونديال قطر، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وسط شكوك حول إمكانية تواجده في المباريات الأخرى.

وكان المهاجم الفرنسي قد عانى من إصابة في القدم اليمنى، في وقت سابق، مع نادي ريال مدريد الإسباني، مما أجبره على الغياب عن مباريات "الميرنغي" الأخيرة.

وعمل بنزيما على استعادة لياقته ثمّ انخرط بتدربيات منتخب بلاده، قبل أن يشكو من آلام في المران.

ويُعتبر كريم بنزيما أحد العناصر الأساسية في تشكيل المدير الفني ديدييه ديشامب، إذ كان من المفترض أن يقود خط المقدمة، إلى جانب: كيليان مبابي وأنطوان غريزمان، كما يمتلك برصيده 37 هدفاً بعد أن شارك في 97 مباراة دولية.

وحصد بنزيما جائزة الكرة الذهبية عام 2022، متفوقاً على السنغالي ساديو ماني والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والبلجيكي كيفن دي بروين والمصري محمد صلاح.

هذا الموسم، لعب كريم بنزيما (34 عاماً) 7 مباريات مع نادي ريال مدريد، في مسابقة الدوري الإسباني، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع هدفاً واحداً.