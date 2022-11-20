الكشف عن موقف كريم بنزيما من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف منتخب فرنسا، الأحد، عن موقف المهاجم كريم بنزيما من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، الّتي تقام في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وأعلن منتخب فرنسا غياب بنزيما عن المونديال في نسخته الثانية والعشرين، بسبب الإصابة، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية معاناته من آلام في عضلات الفخذ الأيسر.

وكان مهاجم "الديوك" قد تعرّض لإصابة سابقة مع نادي ريال مدريد الإسباني، في قدمه اليمنى، مما أجبره على الغياب عن مباريات "الميرنغي" الأخيرة.

وللمرة الأولى منذ عام 1978 سيغيب اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عن نهائيات كأس العالم، إذ نال كريم بنزيما جائزة "البالون دور" هذا العام.

ولن يخوض بنزيما منافسات المونديال للمرة الثانية على التوالي، إذ لم يكن متواجداً في روسيا عام 2018.

يُعتبر كريم بنزيما قائداً لخط المقدمة في صفوف منتخب فرنسا، إلى جانب كيليان مبابي وأنطوان غريزمان، كما يمتلك برصيده 37 هدفاً بعد أن شارك في 97 مباراة دولية.

هذا الموسم، لعب بنزيما (34 عاماً) 7 مباريات مع نادي ريال مدريد، في مسابقة الدوري الإسباني، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع هدفاً واحداً.