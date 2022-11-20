دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف إنر فالينسيا، مهاجم منتخب الإكوادور، الأنظار خلال المواجهة الافتتاحية في بطولة كأس العالم 2022، التي جمعت منتخب بلاده مع صاحب الأرض والضيافة منتخب قطر.

وفاز الإكوادور على "العنابي" بهدفين دون مقابل، ليحقق أول ثلاث نقاط له في البطولة.

واستطاع إنر فالينسيا أن يسجّل هدفين، إذ نجح في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدفٍ في الدقيقة 16 من زمن المباراة، ثمّ وضع الكرة في الشباك برأسية في الدقيقة 31.

وبَاتَ إنر فالينسيا الهدّاف التاريخي لمنتخب بلاده في بطولة كأس العالم برصيد 5 أهداف، إذ سبق أن سجّل 3 أهداف في مونديال البرازيل عام 2014.

يبلغ المهاجم الإكوادوري من العمر 33 عامًا، ويلعب في صفوف نادي فنربخشة التركي منذ عام 2020، وسبق أن مثّل نادي وست هام الإنجليزي بين عامي 2014 و2017.

أشاد مغرّدون في موقع تويتر بأداء إنر فالينسيا، فيما نشر حساب فريقه فنربخشة صورة تجمعه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في إشارة إلى قوة مستواه.

إليكم أبرز التغريدات: