أجرى الجوار محرر الشؤون الرياضية في CNN بالعربية ناصر بكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يطمح المنتخب القطري إلى الظهور بشكل جيد في مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم 2022، إذ لم يسبق له وأن شارك في النسخ السابقة، والّتي يبلغ عددها 21 نسخة.

وكان منتخب "العنابي" قد ضمن تواجده في نهائيات المونديال منذ عام 2010، حين تحصلت دولة قطر على حقّ استضافة البطولة الأكبر في العالم بقرار من "فيفا".

وعمل الاتحاد القطري لكرة القدم منذ 12 عاماً على تجهيز منتخب بلاده على مستوى عالٍ، إذ خضع لمعسكرات تدريبية عدّة، وخاض عدداً من المباريات مع مختلف المنتخبات من حول العالم، وبالفعل قد تقدّم على سلم ترتيب المنتخبات، إذ بَاتَ في المركز الـ 50، بعد أن كان في مركز الـ 113.

وحصد المنتخب القطري لقب كأس آسيا عام 2019، للمرة الأولى في تاريخه.

ويقع منتخب "العنابي" في المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات: هولندا والسنغال والإكوادور، ويفتتح مشواره بلقاء الأخير، مساء الأحد.

وتحدّث اللاعب القطري الدولي السابق عبد العزيز حسن ومواطنه رائد يعقوب لـ CNN بالعربية عن مستوى منتخب بلادهما، وفرصه في مونديال 2022.

وقال عبد العزيز حسن: "نعوّل على هذا المنتخب رغم نقص الخبرة في المشاركة في كأس العالم، الحظوظ قائمة بلا شك، حتّى لو كانت ضئيلة، نأمل خيراً، وسيكون لعامل الأرض والجمهور دوراً كبيراً".

وأضاف: "خط دفاع الفريق بحاجة لعمل أكبر، وهناك حاجة شديدة لوجود بدلاء في خط الوسط، وأن يكون هذا الخط أكثر سرعة واستحواذاً، وفي الجهة اليمنى كذلك، خاصة في حال غياب حسن الهيدوس".

ويعتقد عبد العزيز أن منتخبي السنغال وهولندا "أكثر خطورة" على منتخب قطر من منتخب الإكوادور.

وتوقع لاعب قطر السابق تألق مواطنيه "خوخي بوعلام وأكرم عفيف" في نهائيات المونديال.

وعن حظوظ المنتخبات العربية، قال عبد العزيز حسن: "الحظوظ تبلغ نسبتها 40%، اعتقد أن هذا أمر واقعي، لأن هناك فوارق، وفي ذات الوقت هناك أمل أيضاً لتجاوز الدور الأول، وخاصة أن جاءت ظروف البطولة كما تشاء منتخبات تونس والمغرب والسعودية".

ويرى متوسط الميدان القطري السابق أن النسخة الثانية والعشرين في كأس العالم ستكون "من أفضل 3 نسخ على مر التاريخ"، مؤكداً: "الجميع لديه يقين أن قطر ستنجح في تنظيم البطولة، وتقديمها بشكل مختلف، رأينا المنشآت والملاعب والفنادق وكلّ ما يتعلق بحضور المتابعين".

بينما اللاعب القطري الدولي السابق رائد يعقوب قد أعرب عن تفاؤله بفرص منتخب بلاده، قائلاً: "لا بد من التفاؤل، وخاصة بعد ما قدّمه الفريق في آخر 4 سنوات، لعب أمام منتخبات كبيرة، هذا يوضّح للشارع القطري أن الفريق قادر على صنع شيء، حظوظه قوية بالفعل، هناك حماس وثقة عند اللاعبين".

وتابع بالقول: "منافسو منتخب قطر جميعهم يتفوقون من حيث التصنيف، ولديهم لاعبين محترفين خارج دورياتهم، لكن اعتقد أن السنغال المنتخب الأكثر قوة في المجموعة الأولى".

وعن مواجهة الافتتاح بين "العنابي" والإكوادور، قال رائد يعقوب: "لدينا ثقة كبيرة في حصد النقاط الثلاث، ولدينا القدرة على التعامل مع مثل هذا المنافس".

ويرى المدافع القطري السابق أن منتخب المغرب: "هو الأفضل حالياً بين المنتخبات العربية، لديه لاعبين على مستوى عالٍ، ومحترفين في أوروبا، هو قادر على الصعود للدور الثاني، بناءً على منافسيه في مجموعته"، مُضيفاً: "منتخب تونس، لديه حظوظ ولكن ليست قوية إلى حد كبير".

وأكمل رائد يعقوب: "متفائل بمنتخب السعودية بشكل كبير رغم صعوبة منافسيه، بناءً على خبرته في المونديال، وكان حضوره جيد في التصفيات ومتصدر لمجموعته".

ويعتقد رائد يعقوب أن صغر حجم دولة قطر من حيث المساحة: "سيشكّل أريحية للجماهير بالتنقل داخل البلد"، مُشيراً: "هذه البطولة تمثّل العرب أجمع وليس دولة قطر فقط، اعتقد أنّها ستكون الأميز من حيث التنظيم والمنافسة