ولي العهد السعودي يثير تفاعلا بارتدائه وشاحًا عليه علم قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وشاحًا عليه العلم قطري لدى حضوره مباراة قطر والإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم، مساء الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي مرتديًا الوشاح مقصورة كبار الحضور من المسؤولين، حيث كان يجلس إلى جوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدنم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد وجه جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، إلى تقديم الدعم والتسهيلات التي تحتاج إليها قطر لمساندة جهودها في إنجاح استضافتها لبطولة كأس العالم، حسب بيان لوزارة الرياضة السعودية الأحد.

وبعث ولي العهد السعودي برقية شكر إلى أمير دولة قطر، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).