دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان جمع نجمي كرة القدم، البرتغالي، كريستيانو رونالدو والأرجنتيني، ليونيل ميسي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز نشطاء تساؤلات حول الكلفة التي دفعتها العلامة التجارية، لويس فيتون مقابل هذا الإعلان، في حين ذهب نشطاء آخرون لإلقاء الضوء على اللاعبين وإنجازاتهما الواسعة في كرة القدم.

ونشر النجمان الرياضيان صورة الإعلان ذاته على الصفحات التابعة لهما بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتابعها مئات الملايين.

وكتب النجمان التعليق ذاته على الصورة وجاء فيها: "النصر هو حالة ذهنية.. تقليد طويل في صناعة الحقائب.. الصورة التقطتها آني ليبوفيتز لصالح لويس فويتون".