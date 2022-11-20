دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، صورة عبر حسابه في موقع تويتر، مساء الأحد، قد أظهرت حزن وحسرة جماهير منتخب الأرجنتين.

وعلّق تركي آل الشيخ على الصورة بكلمة: "قريبًا"، قبل يومين فقط من مواجهة "التانغو" والمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، التي تقام في قطر.

ويلتقي منتخب "الأخضر" مع المنتخب الأرجنتيني، ظهر الثلاثاء المقبل، في افتتاح مشوار الفريقين، ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة، التي تضمّ أيضًا بولندا والمكسيك.

وتفاعل مغرّدون مع صورة تركي آل الشيخ، واعتبر البعض أنه من المبالغة توقع فوز المنتخب السعودي على رفاق ليونيل ميسي، خاصة أنّهم أحد أبرز المرشحين لنيل لقب مونديال قطر.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن، أمس السبت، عن تشجيعه لمنتخب الأوروغواي في بطولة كأس العالم بعد منتخب بلاده، كما يُعرف بأنّه أحد المشجعين لنادي الهلال في المملكة العربية السعودية.