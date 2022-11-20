تركي آل الشيخ يكشف عن المنتخب الّذي يشجعه في كأس العالم بعد السعودية

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نشر الأحد ، 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن المنتخب الّذي يشجعه في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعد منتخب بلاده.

وتنطلق منافسات المونديال في نسخته الثانية والعشرين مساء الأحد، وتستمر حتّى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في موقع تويتر: "سأشجع المنتخب أكيد…وبعدها سأشجع الأوروغواي".

ويشارك منتخب "الأخضر" في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، ويقع في المجموعة الثالثة، والّتي تضمّ أيضاً: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

فيما يقع المنتخب الأورغوياني في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات: البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

ويطمح المنتخب السعودي لتجاوز الدور الأول، فيما يرغب المنتخب اللاتيني أن يكون أحد المنافسين في البطولة، بقيادة الثلاثي: لويس سواريز وداروين نونيز وفالفيردي.

ويُعرف تركي آل الشيخ بأنّه أحد المشجعين لنادي الهلال في المملكة العربية السعودية، قبل أن يكشف عن ميوله على صعيد المنتخبات، إذ اختار الأوروغواي بعد "الأخضر".