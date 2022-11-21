دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يردد لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني للبلاد قبيل مباراتهم مع المنتخب الإنجليزي، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم في قطر.

وظهر لاعبو المنتخب وهم مُغلقو الفم دون تفاعل مع لحظة عزف النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية بكأس العالم.

في وقت سابق الأحد، أعلن مدافع المنتخب الإيراني، إحسان حاج صفي، دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة في بلاده. وأعرب خلال مؤتمر صحفي، الأحد، عن تضامنه مع عائلات ضحايا المواجهات بين الأمن والمحتجين في إيران، قائلا: "ينبغي أن يعرفوا أننا معهم، نحن نساندهم ونتعاطف معهم".

وقال حاج صفي إنه لا يمكن نفي ما يحدث في إيران، مُضيفا أن الأوضاع في بلاده "ليست جيدة" والناس ليسوا سعداء واللاعبون يعرفون ذلك أيضًا". وتابع: "آمل أن تتغير الظروف".

وسبق أن أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، منح لاعبي الفريق حرية الإعرب عن تضامنهم مع الاحتجاجات خلال نهائيات المونديال.

في حين رفع مشجعو المنتخب الإيراني لافتات للتعبير عن دعمهم الاحتجاجات في بلادهم، خلال المباراة مع المنتخب الإنجليزي، التي تقام على أرض استاد خليفة الدولي.

وأظهرت لقطات مصورة رفع الجماهير الإيرانية لافتات كُتِبَ عليها شعار الاحتجاجات الشهير "المرأة، الحياة، الحرية".

وتشهد إيران احتجاجات جراء وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول الماضي، خلال احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكل مناسب، وأطلقت السلطات الإيرانية منذ ذلك الحين حملة قمع ضدّ المتظاهرين.