هولندا تخطف فوزًا من السنغال.. ومغردون: "كرة القدم ظالمة أحياناً"

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- فاز المنتخب الهولندي على المنتخب السنغالي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على أرض استاد الثمامة، مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات مونديال قطر 2022.

وسجّل هدفا "الطواحين" اللاعبان كودي جاكبو ودافي كلاسين، في الدقيقتين 84 و90+.

وكان الفريقان قد تبادلا الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص خلال الشوط الأول، فيما كانت الأفضلية لـ"أسود التيرانغا" في الشوط الثاني، قبل أن يتقدم المنتخب الهولندي بالنتيجة، ثمّ ضاعفها، خاطفاً فوزاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة.

علّق مغرّدون في موقع تويتر على نتيجة المباراة، إذ قال أحد المُغرّدين: "كرة القدم ظالمة أحيانا، السنغال أفضل، ومع ذلك هولندا خطفت التقدم!"، وأضاف آخر: "السنغال ماسكه الشوط الثاني طول وعرض وفي الاخير تسجل هولندا سيناريو قاسي".

وغرّد متابع: "السنغال هولندا ما عندهم شي غير فرينكي! ما بيستاهلوا هل خسارة"، وكتب آخر: "والله السنغال ما تستاهل الخسارة قدمت مباراة تكتيكة جميلة لكن من فرصتين هولندا تقدمت بهدفين.. الثلث الهجومي للسنغال عك وفرديات".

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