منتخبات أوروبية تتراجع عن ارتداء شارة بشعار "حب واحد" في مونديال قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، الّتي تقام في قطر، عدم ارتداء شارة بشعار "حب واحد"، بعد أن حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء.

وأصدرت اتحادات إنجلترا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وسويسرا وويلز بياناً مشتركاً، الاثنين، جاء فيه: "كان الفيفا واضحا جداً في أنّه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى القادة شارات الذراع في ميدان اللعب".

وأضاف البيان: "بصفتنا اتحادات وطنية، لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية، لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء شارات الذراع في مباريات كأس العالم".

وتابع البيان: "كنا مستعدين لدفع غرامات تنطبق عادة على انتهاكات لوائح المعدات، ولدينا التزام قوي بارتداء شارة القيادة، ومع ذلك، لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف حيث قد يتم إنذارهم أو حتى إجبارهم على مغادرة ميدان اللعب".

وأتمّ البيان: "نشعر بالإحباط الشديد من قرار فيفا، الذي نعتقد أنّه غير مسبوق، لقد كتبنا إلى فيفا في سبتمبر لإبلاغهم برغبتنا في ارتداء شارة One Love، لدعم الاندماج في كرة القدم بنشاط، ولم نتلق أيّ رد، يشعر لاعبونا ومدربونا بخيبة أمل، فهم مؤيدون أقوياء للاندماج وسيظهرون الدعم بطرق أخرى".

ويحمل طوق الذراع الّذي كان من المقرر ارتدائه من قِبل قادة 7 منتخبات أوروبية قلب مخطط بألوان مختلفة، لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية.