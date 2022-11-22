الدوحة، قطر (CNN) – أكد مدافع نادي مانشستر سيتي والمنتخب الهولندي، نيثان آكي، أن مواجهة المهاجمين السنغاليين كانت صعبة وأشار إلى أن زملاءه اعتمدوا على الخروج بشباك نظيفة وكانوا واثقين من أن الفرصة ستحين لتسجيل الهدف، حسبما قال في تصريحات لـCNN بالعربية.

وقال آكي عند سؤاله عن صعوبة مواجهة مهاجمي السنغال لـCNN: "لقد كانت المهمة صعبة جدًا، إنهم فريق قوي وكنا نعرف ذلك منذ البداية لكننا لعبنا بشكل جيد وعندما كانت معنا الكرة لعبنا بشكل عظيم".

وتابع مدافع السيتي قائلا: "كنا نعلم أنهم أقوياء في الهجمات المرتدة وقد أظهروا ذلك أكثر من مرة لكننا حاولنا الحفاظ على نظافة الشباك وكنا نعرف أن الفرصة ستحين في النهاية".

وأردف آكي قائلا: "لقد سجلنا هدفا عظيما ونجحنا بالدفاع عنه بعد ذلك"، حسب قوله.

وعن غياب ساديو ماني وتأثيره، قال آكي في تصريحات لوسائل إعلام أخرى: "يمتلكون مهاجمين رائعين أيضا لكن ماني لاعب من الطراز الرفيع وغيابه خسارة كبيرة لهم لكننا كنا نعرف أن هناك لاعبين جيدين في الهجوم وسيكونون خطيرين إذا فقدنا التركيز لذلك علينا أن نبقى مركزين"، حسب قوله.

وكانت قد تغلبت هولندا على السنغال بهدفين نظيفين في أولى مباريات الفريقين في كأس العالم 2022.