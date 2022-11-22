مشجعون سعوديون يتحدثون إلى مراسلة CNN بعد فوز منتخب بلادهم التاريخي على الأرجنتين

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(CNN)-- قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن فريقه "ليس لديه أعذار"، بعد أن خسر بنتيجة 2-1 أمام المنتخب السعودي على استاد لوسيل في المجموعة الثالثة لكأس العالم في قطر.

وفي حديثه لوسائل إعلام أرجنتينية، قال ميسي للصحفيين بعد المباراة "لا أعذار. سوف نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى. هذه المجموعة قوية وقد أثبتت ذلك. إنه وضع لم نمر به منذ وقت طويل. الآن علينا أن نظهر أن هذه مجموعة حقيقية".

سئل ميسي عن الروح المعنوية في المجموعة بعد الهزيمة الصادمة، اعترف: "إنها ضربة قاسية للغاية لأننا لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة. توقعنا الحصول على النقاط الثلاث التي كانت ستمنحنا الهدوء".

حثّ الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، على الهدوء من فريقه والمشجعين على حد سواء .

وقال ميسي: "الأشياء تحدث لسبب. علينا الاستعداد لما هو قادم. علينا الفوز، وهذا يعتمد علينا".

وتابع: "رسالتي إلى المشجعين هي أن يكون لديهم إيمان. لن نتركهم عالقين".

وتواجه الأرجنتين المكسيك، السبت، فيما تلتقي السعودية مع بولندا. وتعادلت بولندا والمكسيك بدون أهداف يوم الثلاثاء لتتصدر السعودية صدارة المجموعة بعد مباراة واحدة لكل منهما.