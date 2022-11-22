دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف ليونيل ميسي، مهاجم منتخب الأرجنتين، مواجهة المنتخب السعودي في مستهل مشوار الفريق في بطولة كأس العالم بـ"الصعبة"، مشيرا إلى أن مونديال 2022 في قطر يُعتبر "الفرصة الأخيرة" له للفوز باللقب.

ويلتقي "التانغو" مع "الأخضر"، ظهر يوم الثلاثاء، وعلى أرضية استاد لوسيل، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال ميسي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، لوسائل الإعلام: "نشعر بسعادة كبيرة في المجموعة، ستكون مباراة (السعودية) صعبة، فهي تعني بداية كأس العالم، بالنسبة للعديد من اللاعبين، ستكون هذه أول تجربة لهم في البطولة، سنلعب كما كنا نفعل".

وأضاف مهاجم الأرجنتين: "ستكون بالتأكيد آخر بطولة، وآخر فرصة لي لتحقيق الحلم العظيم الذي نريده جميعا، نأمل أن نواصل فعل ما كنا نفعله مع هذه المجموعة، استمر في التطور مباراة تلو الأخرى".

وتابع: "أنا ممتن للحب الذي تلقيته طوال مسيرتي الرياضية، يُسعدني أن هناك العديد من الأشخاص الذين يريدون أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم، أنا استمتع اليوم بكل هذا".

وكشف ليونيل ميسي عن طبيعة إصابته، قائلاً: "وصلت إلى لحظة جيدة شخصيا وجسديا، أتدرب بشكل مختلف كإجراء احترازي، لكن لا شيء غير عادي، أشعر بسعادة بالغة وأنا متحمس جدا".

وكان ميسي (35 عاما) سجل 91 هدفا في 156 مباراة دولية، ويطمح لرفع لقب المونديال للمرة الأولى.