نقطة واحدة لبولندا والمكسيك.. وروبرت ليفاندوفسكي "يندب حظه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خيّم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة المنتخب البولندي ونظيره المكسيكي، التي أقيمت على أرضية ستاد 974، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الأول من دور المجموعات، في مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب المكسيكي قد سيطر على مجريات المباراة، وخلق عدداً من الفرص، إلا أنه أخفق في هزّ الشباك، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وأضاع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 55 من زمن المباراة، إذ تصدى لها حارس المنافس، ليعجز عن التسجيل في آخر 4 مباريات له مع منتخب بلاده في أكبر بطولات العالم.

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب السعودي سلم ترتيب المجموعة الثالثة، عقب فوزه على الأرجنتين، برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك، فيما حلّ منتخب "التانغو" في المركز الأخير.