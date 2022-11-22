أمير قطر يرفع علم السعودية في المدرجات لدعم "الأخضر" أمام الأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت لقطات مصورة حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في مدرجات استاد لوسيل، رافعاً ومتوشحاً بعلم المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك خلال مواجهة المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني، ظهر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2022.

وتداول مغرّدون في موقع تويتر هذه اللقطات على نطاقٍ واسع، وسط تفاعل كبير. وظهر أمير قطر في مدرجات ملعب المباراة، وهو يرفع علم السعودية ويلوح به قبل أن يضعه على كتفيه.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد ظهر في افتتاح المونديال، الأحد الماضي، وهو يرتدي وشاحاً بألوان العلم القطري مكتوباً عليه كأس العالم قطر 2022.

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