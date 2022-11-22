بعد أن شبهه مراسل CNN بإبراهيموفيتش.. مشجع سعودي يرد: لا تشبهني إلا بسالم الدوسري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغردون في موقع تويتر لقطات تظهر احتفال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مشوار "الأخضر" في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأظهرت اللقطات مشاهدة محمد بن سلمان لمباراة منتخب بلاده، ثم تعبيره عن فرحته بعد أن عانق المقربين منه احتفالاً بفوز المنتخب السعودي على ليونيل ميسي ورفاقه في المونديال.

ورصد الأمير سعود بن سلمان عبر حسابه في موقع إنستغرام احتفال شقيقه محمد بن سلمان بفوز "الأخضر"، فيما نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة لولي العهد، بعد نهاية المباراة، وعلّق عليها: "الله يحفظكم سيدي".

يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه بأن يكون يوم غدٍ الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة، عقب إحراز المنتخب السعودي أول 3 نقاط.

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