بعد أن شبهه مراسل CNN بإبراهيموفيتش.. مشجع سعودي يرد: لا تشبهني إلا بسالم الدوسري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، بأن يكون يوم غدٍ الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة، بعد فوز المنتخب السعودي على منافسه الأرجنتيني في أول مباراة بمشواره في كأس العالم في قطر.

جاء توجيه الملك سلمان، بعد أن اقتنص الأخضر السعودي أول 3 نقاط في مجموعته إثر فوزه على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف واحد.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن "خادم الحرمين الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".