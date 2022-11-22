دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول العديد من المغردين السعوديين، قبيل مواجهة منتخبهم مع الأرجنتين، المقررة ظهر الثلاثاء، مقطع فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله المنتخب قبل انطلاق كأس العالم في قطر.

كما نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد مقطع الفيديو، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "قبل انطلاقة الأخضر، كلمات التحفيز من قائد الإلهام لتمثيل عالي الهمة"، مختتما تغريدته بهاشتاغ "#معاك_يالأخضر".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطالبهم بـ"الاستمتاع" في المباريات، وأن يلعبوا دون "ضغوطات نفسية".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "أنا أعرف أن مجموعتنا صعبة في كأس العالم، لا أحد متوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز، ما أريد قوله هو خلكم مرتاحين، واستمتعوا في البطولة، مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم".

وأضاف ولي العهد: "ما هو متوقع فوز أو تعادل، نريد منكم أن تلعبوا لعبكم المريح، وإن شاء الله القادم أفضل، أنا ما أريد أحد يكون تحت ضغط نفسي، يؤثر على أدائكم الطبيعي".

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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