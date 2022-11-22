دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني، على تألق اللاعب السعودي سالم الدوسري، خلال مواجهة "الأخضر" ومنتخب الأرجنتين، ظهر الثلاثاء.

كان الدوسري قد ساهم في فوز المنتخب السعودي على "التانغو" بهدفين لواحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وسجّل الدوسري الهدف الثاني لـ"الأخضر" بتسديدة جميلة للغاية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وحرص تركي آل الشيخ على الإشادة بأداء الدوسري، إذ نشر صورة عبر حسابه في موقع تويتر تجمع اللاعب مع كريستيانو رونالدو، ويلعبان الشطرنج سوياً.

وتعود الصورة في نسختها الأصلية إلى ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو معًا، ويلعبان الشطرنج، خلال إعلان للعلامة التجارية "لويس فيتون"، إلّا أن آل الشيخ أزاح ميسي جانبًا ووضع الدوسري بدلاً عنه.

وعلّق رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية أيضًا على فوز منتخب بلاده، قائلاً: "معلمكم بس انتو تحبون العناد... مبرووووووك المنتخب... موبروووك سيدي ولي العهد الداعم مبرورروك الأمير عبدالعزيز واللاعبين والشعب السعودي العظيم"، في إشارة إلى أنه توقع فوز المنتخب السعودي في وقت سابق.