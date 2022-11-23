كريستيانو رونالدو يعلق على قرار فسخ عقده مع مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء، على قرار فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتراضي بين الطرفين.

وأصدر رونالدو بيانا، عبر حسابه في موقع تويتر، قال فيه: "بعد محادثات مع مانشستر يونايتد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا مبكرا"، مضيفا: "أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدا، ومع ذلك، يبدو أن هذا الوقت المناسب لي للبحث عن تحد جديد".

وتابع: "أتمنى للفريق كل التوفيق في بقية الموسم وفي المستقبل".

كان النادي الإنجليزي أعلن فسخ عقد مهاجمه البرتغالي، بالاتفاق بينهما، في وقت سابق من الثلاثاء، شاكراً إياه على مساهمته مع الفريق في فترتين في ملعب "أولد ترافورد"، ومتمنياً التوفيق له ولأسرته في المرحلة المقبلة.

وسبق وأن أجرى كريستيانو مقابلة مع الصحفي البريطاني، بيرس مورغان، عبر صحيفة "صن" البريطانية، منذ أيام قليلة، هاجم من خلالها إدارة نادي مانشستر يونايتد ومدرب الفريق إريك تين هاغ، إضافة إلى زملائه السابقين واين روني وغاري نيفيل.

ولعب رونالدو 10 مباريات مع "الشياطين الحمر"، معظمها كبديل، في الموسم الحالي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل خلالها هدفا واحدا.