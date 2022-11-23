الإصابات تتوالى على "الديوك".. لاعب فرنسي يُنهي مشوار المونديال مبكراً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منتخب فرنسا، الأربعاء، غياب لاعب الفريق لوكاس هيرنانديز عن بقية مباريات بطولة كأس العالم 2022، الّتي تقام في قطر، بداعي الإصابة.

وأوضح "الديوك" أن لوكاس هيرنانديز يشكو من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وكان الظهير الفرنسي قد شارك في مواجهة منتخب بلاده وأستراليا، أمس الثلاثاء، لمدة 9 دقائق فقط، قبل أن يتعرّض للإصابة، ويتمّ استبداله باللاعب ثيو هيرنانديز.

ويُعد لوكاس هيرنانديز أحد العناصر الأساسية في تشكيل المدير الفني ديدييه ديشان، إذ كان خياراً هاماً في الجهتين اليمنى واليسرى.

سبق وأن شارك لوكاس هيرنانديز البالغ من العمر 26 عاماً في 33 مباراة دولية، وتوّج مع منتخب بلاده بلقب المونديال في روسيا عام 2018.

وتوالت الإصابات في صفوف منتخب فرنسا دون توقف، إذ سبق وأن افتقد الفريق لخدمات كلّ من: كريم بنزيما وكريستوفر نكونكو وبول بوغبا ونغولو كانتي وبريسنيل كيمبيمبي وميك مايغنان