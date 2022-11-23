دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الياباني على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة الفريقين على أرض استاد خليفة الدولي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وسجّل هدفا "الساموراي" ريتسو دوان وتاكوما أسانو في الدقيقتين 75 و83، فيما أحرز إلكاي غوندوغان هدف المنتخب الألماني الوحيد من علامة الجزاء عند الدقيقة 33.

كان المنتخب الألماني قد تقدم أولاً، بعد أن استحوذ على الكرة طوال الشوط الأول، وخلق عددًا كبيرًا من الهجمات، واستمرت أفضليته إلى ما قبل الدقيقة 70، حتى نجح المنتخب الياباني في قلب الطاولة عليه، وانتزاع فوز ثمين.

بهذا الفوز، تصدر "الساموراي" سلم ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط، فيما حل المنتخب الألماني في المركز الأخير دون نقاط.

يأتي فوز المنتخب الياباني بالمباراة مفاجئًا كما مفاجأة المنتخب السعودي أمام منافسه الأرجنتيني، الذي بنفس النتيجة على ميسي ورفاقه بهدفين مقابل هدف، الثلاثاء.