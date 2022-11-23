دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، تجديد عقد المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا مع الفريق لموسمين إضافيين، وحتّى عام 2025.

وقال حساب "السيتيسينز" في موقع تويتر: "الرحلة مستمرة.. يسرنا الإعلان عن توقيع بيب غوارديولا على عقدا جديدا لمدة عامين".

وعلّق المدرب الإسباني على تجديد عقده مع الفريق بطريقة مُثيرة، إذ قال: "مرحبا أنا بيب، أعلم أنّكم تريدون التخلص مني، ولكني هنا لمدة عامين آخرين، أنا أحب هذا".

من جانبه، قال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة النادي: "يُسعدني أن رحلة بيب مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستستمر، لقد ساهم كثيراً في نجاح ونسج هذه المنظمة".

وكان عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي يمتد لعام 2023، قبل أن يتوصل الطرفين على استمرار الرحلة معاً.

وتولى بيب غوارديولا (51 عاماً) تدريب "السيتيسينز" في صيف عام 2016، وقاد الفريق لتحقيق عدداً من الألقاب، منها: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، والدرع الخيرية.