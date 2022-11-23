دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر "الوالد"، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر، يرفعان علم المغرب، من مدرجات ملعب مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي، ظهر الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الأول من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم.

وحرص أمير قطر السابق وزوجته على دعم ومساندة "أسود الأطلس" من مدرجات استاد البيت في مدينة الخور، وأمسكا بعلم المغرب.

وتداول مغرّدون في موقع تويتر هذه اللقطات على نطاقٍ واسع، مما أثار تفاعلاً.

وكان المنتخب المغربي قد تعادل سلبيًا مع وصيف العالم (كرواتيا)، في افتتاح مشوارهما في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا بلجيكا وكندا.