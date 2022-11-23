لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- شُوهدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، وهي ترتدي شارة "حب واحد" في المدرجات، لدى حضورها المباراة الافتتاحية لمنتخب بلادها أمام اليابان في كأس العالم، الأربعاء، في استاد خليفة الدولي بالدوحة.

في رسالة قصيرة عبر حسابها في توتير، نشرت فيزر صورة لها مع الشارة بينما كانت تقف في المدرجات، فيما بدا أنه تعبير عن التضامن مع المنتخب الوطني.

وقبل بدء المباراة، وضع لاعبو المنتخب الألماني أيديهم على أفواههم، في بادرة اعتراض على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدم السماح لمنتخبات أوروبية بارتداء شارات "حب واحد"، للتعبير عن دعمهم للمثليين.

ويوم الإثنين، قالت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، إنها لن ترتدي شارة "حب واحد"، بعد أن حذر "الفيفا" من أن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إذا ارتدوا تلك الشارات.

وانتهت المباراة لصالح اليابان التي حققت فوزًا مفاجئًا على المنتخب الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في أكتوبر الماضي، أثارت وزيرة الداخلية الألمانية أزمة بسبب تصريحاتها بشأن وضع حقوق الإنسان والموقف من المثليين، في معرض اعتراضها على تنظيم قطر بطولة كأس العالم. وتراجعت عن تصريحاتها بعد استدعاء الدوحة السفير الألماني، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، على ما قالته فيزر.

كانت فيزر قالت إن "حق الاستضافة هذا خادع للغاية"، وأن "هناك معايير يجب الالتزام بها وسيكون من الأفضل عدم منح حق استضافة البطولات لمثل هذه الدول". واعتبرت المعايير يجب أن تتضمن "احترام حقوق الإنسان" و"مبادئ الاستدامة".