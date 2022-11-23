المونديال بالعربية 2022المونديال بالعربية 2022

تقارير صحف عالمية عن "عقد ميسي لترويج السعودية" و"وضع غريب" تشعل تفاعلا

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
مشجعون سعوديون يتحدثون إلى مراسلة CNN بعد فوز منتخب بلادهم التاريخي على الأرجنتين
01:20
مشجعون سعوديون يتحدثون إلى مراسلة CNN بعد فوز منتخب بلادهم التاريخي على الأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناولت أبرز الصحف العالمية "الصدمة" التي أحدثها المنتخب السعودي لكرة القدم بالفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، الثلاثاء ضمن مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا قالت فيه: "من TheAthleticFC: خسرت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي 2-1 أمام السعودية في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.. ميسي لديه صفقة مربحة للترويج للسعودية التي ترغب في استضافة كأس العالم 2030، وكذلك الأرجنتين.. إنه وضع غريب أن تكون فيه".

وكتبت صحيفة واشنطن بوست تقريرا حمل عنوان "فوز السعودية بكأس العالم على الأرجنتين يوحد الشرق الأوسط المنقسم بالاحتفالات"، حيث ألقت الضوء على أن "نتيجة 2-1 احتفل بها المسلمون والعرب في كل مكان على أنها انتصار لهم. في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وجد الناس الفخر والسعادة في فوز السعودية على فريق اشتهر بأنه أقوى بكثير".

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا قالت فيه: "صدمة عدم التصديق كان رد فعل مشجعي الأرجنتين بعد أن عانى ليونيل ميسي وزملاؤه من أكبر الاضطرابات في تاريخ كأس العالم بهزيمة مفاجئة أمام المنتخب السعودي.."

قد يهمك أيضاً

بعد فوز السعودية على الأرجنتين.. تداول لقطات تظهر احتفال محمد بن سلمان

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.