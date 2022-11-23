دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر سالم الدوسري ومواطنه صالح الشهري أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيل المنتخب السعودي، خلال نهائيات كأس العالم 2022، الّتي تقام في قطر، هما قائدان لخط هجوم "الأخضر"، وساهما في تحقيق فوز "تاريخي" على ليونيل ميسي ورفاقه، فما هي أرقامهما؟



سالم الدوسري

يبلغ من العمر 31 عاماً، ينشط في مركزي الجناح وصانع اللعب، يلعب في صفوف نادي الهلال.

شارك مع المنتخب السعودي في 55 مباراة دولية، سجّل خلالها 16 هدفاً وصنع 3.

ولعب نهائيات مونديال روسيا 2018، إذ ظهر في 3 مباريات، وتحديداً في 270 دقيقة، أمام كلّ من: روسيا والأوروغواي ومصر، وسجّل هدفاً واحداً بشباك "الفراعنة".

ويخوض غمار نهائيات مونديال قطر الحالية، ولعب أمام الأرجنتين، وأحرز هدفاً واحداً.

صالح الشهري