في مواجهة مكررة من مونديال 2018.. فرنسا تهزم أستراليا برباعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هزم المنتخب الفرنسي نظيره الأسترالي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على أرضية استاد الجنوب، مساء يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر 2022.

وتناوب على تسجيل أهداف "الديوك" كل من: أدريان رابيو وكيليان مبابي وأوليفيه جيرو (ثنائية)، في الدقائق: 27 و32 و68 و71، فيما أحرز اللاعب كريغ غودوين هدف "الكنغر الأسترالي" الوحيد عند الدقيقة الـ9.

وكان المنتخب الأسترالي افتتح أهداف المباراة مبكرا، قبل أن يستعيد المنتخب الفرنسي سيطرته على المباراة، ويحرز 4 أهداف على التوالي.

وسبق وأن التقى "الديوك" و "الكنغر الأسترالي" في افتتاح مشوارهما في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وحينها فاز الأول بهدفين لواحد، ونجح في تحقيق لقب أكبر بطولات العالم.