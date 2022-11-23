مشجعون سعوديون يتحدثون إلى مراسلة CNN بعد فوز منتخب بلادهم التاريخي على الأرجنتين

بعد أن شبهه مراسل CNN بإبراهيموفيتش.. مشجع سعودي يرد: لا تشبهني إلا بسالم الدوسري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور للاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، لحظة إصابته في المباراة أمام المنتخب الارجنتيني، الثلاثاء، ضمن بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وعن إصابته قال المنتخب السعودي لكرة القدم في بيان أنه تعرض لـ"صدم قوي" في منطقة "الرأس والصدر والبطن"، وأنه "أجرى كامل الفحوص الطبية اللازمة في مدينة حمد الطبية" لافتا إلى أن "حالته مستقرة".

من جهته نشر المنتخب السعودي لكرة القدم مقطع فيديو للشهراني من على سرير المستشفى يوجه رسالة للجمهور السعودي قائلا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أطمنكم ان اموري تمام ان شاء الله والله يعطيكم العافية ودعواتكم لي.."

وتابع قائلا: "مبروك الفوز للجمهور السعودي تستاهلون، قادة وشعبا والله يسهل الأمور في الأيام الجاية وشكرا لكم".

وكان المنتخب السعودي قد هزم نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف سجله نجم المنتخب، ليونيل ميسي، من ركلة جزاء في بداية المباراة.