دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت المنتخبات العربية فوزاً واحداً مقابل خسارة وتعادلين، بعد مرور جولة واحدة على نهائيات كأس العالم 2022، وكان "الأخضر السعودي" المنتخب الوحيد الّذي نجح في هزّ الشباك، فيما عجز عن ذلك كلّ من: قطر وتونس والمغرب، تعرّف على الحصيلة كاملةً ومبارياتهم المقبلة.

قطر

افتتحت مشوارها بالخسارة من الإكوادور، لم تسجّل أيّ هدف، بينما تلقت هدفين.

ستواجه السنغال ثمّ هولندا، ضمن المجموعة الأولى.

السعودية

حققت فوزاً ثميناً على الأرجنتين، أحرزت هدفين، وتلقت هدفاً واحداً.

ستلاقي بولندا ثمّ المكسيك، في المجموعة الثالثة.

تونس

ظفرت بنقطة ثمينة من أمام الدنمارك، لم تسجّل ولم تستقبل شباكها أهدافا.

ستلعب ضدّ أستراليا ثمّ فرنسا، ضمن المجموعة الرابعة.

المغرب

تقاسمت نقاط مواجهة كرواتيا، لم تترجم فرصها إلى أهداف، وحافظت على نظافة شباكها.

ستواجه بلجيكا ثمّ كندا، في المجموعة السادسة