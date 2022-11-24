بلجيكا تفوز على كندا بهدف دون مقابل.. وألفونسو ديفيز يهدر ركلة جزاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الكندي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية استاد أحمد بن علي، مساء يوم الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الأول من دور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر 2022.

وسجل ميتشي باتشوايي هدف المنتخب البلجيكي الوحيد عند الدقيقة 44 من زمن المباراة.

وكان المنتخب الكندي صاحب الأفضلية في الشوط الأول، وأضاع الكثير من الهجمات، إضافة لركلة جزاء نفذها ألفونسو ديفيز، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في هز الشباك، ثم تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وخلق الفرص، في الشوط الثاني، قبل أن يطلق الحكم صافرته، معلنا عن فوز ثالث العالم (بلجيكا).

وعلى الرغم من خسارة المنتخب الكندي إلا أنه نال الإشادة والإطراء من مغردين في موقع تويتر، فيما أعرب البعض عن أسفه وحسرته لخسارة الفريق القادم من أمريكا الشمالية.