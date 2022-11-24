دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغرّدون في تويتر لقطات مصورة تظهر بكاء اللاعب كريستيانو رونالدو، أثناء عزف النشيد الوطني للمنتخب البرتغالي، قبيل انطلاق مواجهة الفريق مع غانا، على أرضية استاد 974، مساء الخميس، وضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وظهرت الدموع في عيون رونالدو خلال عزف نشيد بلاده، قبل انطلاق المواجهة مع المنتخب الأفريقي، مما أثار تفاعلاً واسعاً.

ويشارك كريستيانو رونالدو في المونديال في نسخته الثانية والعشرين، للمرة الخامسة على التوالي، إذ سبق وأن شارك في 4 نسخ، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.

ويمتلك رونالدو البالغ من العمر 37 عاماً في رصيده 117 هدفاً مع المنتخب، بعد أن شارك في 191 مباراة دولية، ليكون أكثر لاعب حول العالم إحرازاً للأهداف في تاريخ المنتخبات الوطنية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء الماضي.

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