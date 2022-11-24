"كيف النومة أمس؟".. أمير قطر يمزح مع وزير الرياضة السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت لقطات مصورة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يمزح مع وزير الرياضة السعودي، للأمير عبد العزيز الفيصل، خلال لقائهما، يوم الأربعاء.

وقال أمير قطر لوزير الرياضة السعودي: "كيف النومة أمس؟"، قبل أن ينتابهما الضحك سويا، وذلك في إشارة إلى فرحة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، بهدفين لواحد، يوم الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريقين في نهائيات كأس العالم 2022، التي تقام في قطر.

وتداول مغرّدون هذه اللقطات على نطاق واسع، مما أثار تفاعلا.

وكان أمير قطر حاضرا لهزيمة "التانغو" من "الأخضر"، في مدرجات ملعب استاد لوسيل، وقد رفع علم المملكة العربية السعودية ولوح به قبل أن يضعه على كتفيه، لدعم المنتخب السعودي.