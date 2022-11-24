فيديو بكاء رجل مسن من مشجعي السعودية بعد فوز المنتخب يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل مسن من مشجعي المنتخب السعودي يبكي عقب انتهاء مباراة السعودية والأرجنتين، الثلاثاء.

ورغم مرور يومين على انتهاء المباراة، لا يزال نشطاء يتداولون مقاطع فيديو وصور من هذه اللحظة التاريخية بمسيرة كرة القدم السعودية، إذ أبرز نشطاء المشاعر التي تظهر على وجه المسن بمقطع الفيديو، حيث علّق صاحب حساب الإعلامي - يوسف القضيِّب، قائلا بتغريدة: "مقطع ولا أروع غني عن التعريف يظهر بكاء مشجع سعودي بعد الانتصار التاريخي لأخضرنا السعودي أمس الاول على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022".

وذهب الإعلامي محمد الجزار للتعليق على مقطع الفيديو بالقول: "أجمل فيديو يمكن أن تشاهده اليوم.. بكاء مشجع سعودي بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر 2022".

ويُشار إلى أنه وبانتصار السعودية على الأرجنتين تصدرت المملكة ترتيب المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2022، ليحل المنتخب الأرجنتيني رابعاً بدون نقاط خلف منتخبي بولندا والمكسيك اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة واحدة بعد تعادلهما اليوم بدون أهداف.