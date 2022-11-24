دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل مغردون مع مقطع فيديو لاستعراض وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مهاراته بكرة القدم مستخدما كرة تنس، معربين عن إعجابهم بمهاراته وغير مستغربين ما قدمه لاعبو المنتخب السعودي إذا كانت هذه مهارات وزير الرياضة.

وتداول مغردون مقطع الفيديو الذي يستعرض فيه الأمير مواهبه عبر "الكنترول" على كرة التنس فيما يبدو أنه ملعب كرة مضرب ذو أرضية صلبة.

وأعرب المغردون السعوديون عن إعجابهم بمهارات وزير الرياضة غير مستغربين أن يقدم لاعبوهم المستوى المميز أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم.

وكان قد تفوق المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد على "التانغو" في مستهل مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022، في أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.