دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر رجل أمن في قطر وهو يساعد مشجعة ترتدي زي المنتخب المكسيكي على لبس "الشماغ" (غطاء الرأس التقليدي للرجال في منطقة الخليج)، في لفتة نالت استحسانا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر رجل الأمن وهو يساعد المشجعة على ارتداء الغترة عند نقطة تجمع جماهيرية من غير الواضح ما إذا كانت حول أحد ملاعب المونديال.

ونالت اللقطة استحسانا على وسائل التواصل الاجتماعي إذ أعرب عدد من المغردين عن إعجابهم بتعامل رجل الأمن مع المشجعة.

وينتشر الجمهور المكسيكي بشكل واسع في العاصمة القطرية الدوحة إذ جاء بغزارة لدعم منتخب بلاده في مباريات المونديال.

ويلعب منتخب الـ"التريكولور" في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والسعودية وبولندا، وتعادل سلبا في مباراته الأولى أمام بولندا في حين سيواجه "التانغو" الأرجنتيني في المباراة المقبلة.

يذكر أن رجل أمن قطري كان قد ضبط مشروبات كحولية مع أحد المشجعين المكسيكيين أثناء دخوله إلى ملعب مباراة منتخب بلاده أمام بولندا في واحدة من المخالفات القليلة التي قام بها المشجعون منذ بداية كأس العالم.