دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت المنتخبات الأوروبية، الّتي تمّ منعها من ارتداء شارات تحمل شعار "حب واحد" في مونديال قطر، عدم الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضية "CAS"، لكنها لا تزال تدرس خياراتها القانونية، وفقاً لما أكده الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الخميس.

وكان قادة منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك يعتزمون ارتداء شارات اليد بشعار "حب واحد" في محاولة لتعزيز التنوع والاندماج في كأس العالم، قبل أن يحذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، في بيان لشبكة CNN، إن "جميع الدول السبعة الّتي كان قادة منتخباتها يخططون للعب مع ارتداء شارات تحمل شعار One Love قررت معاً عدم الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضية الآن، لكننا ندرس موقفنا القانوني".

وأضاف: "سنواصل حملة One Love، وسبق لقادة هولندا و9 دول أخرى أن لعبوا بشارة One Love خلال دوري الأمم الأوروبية، وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن هذه المنافسة تندرج في إطار اليويفا ولم تسبب أيّ مشاكل".

وأكد متحدث باسم محكمة التحكيم الرياضية CAS، لشبكة CNN، أن المحكمة "لم تتلقَ أيّ اتصال، فيما يتعلق بهذا الموضوع".

وأكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم على دعم حملة One Love ورسالتها "بنسبة 100٪"، وقال الاتحاد: "لقد تلقينا الكثير من الدعم لـ One Love من منظمة العفو الدولية وCOC والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين FIFPRO وNike، والعديد من الأشخاص محلياً ودولياً، ويتمّ حالياً شراء شارة One Love بشكل جماعي".