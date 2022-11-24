إسبانيا تمطر شباك كوستاريكا بـ7 أهداف.. وانتقادات للحارس كيلور نافاس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الكوستاريكي، بـ7 أهداف دون مقابل، في مباراة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، مساء يوم الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الأول من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022، التي تقام في قطر.

وتناوب على تسجيل أهداف "الماتادور" كل من: داني أولمو وماركو أسينسيو وفيران توريس (ثنائية) وغافي وكارلوس سولر وألفارو موراتا، في الدقائق: 11 و21 و31 و54 و75 و90 و90+.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات المباراة، إذ استحوذ على الكرة وخلق عددا كبيرا من الفرص، فيما وقف المنتخب الكوستاريكي عاجزا أمام اجتياح منافسه.

وانتقد مغردون في موقع تويتر الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الحالي، عقب انخفاض مستواه بشكل ملحوظ، وبعد أن اهتزت شباكه 7 مرات بأقدام مهاجمي "الماتادور".