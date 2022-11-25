تفاعل على مقاطع فيديو احتفال جماهير البرازيل بالفوز على صربيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من احتفالات جمهور المنتخب البرازيلي بالفوز على نظيره الصربي، الخميس، ضمن بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الصربي، بهدفين دون مقابل، وجاء هدفا منتخب "السامبا" عن طريق اللاعب ريتشارليسون، في الدقيقتين 62 و73 من زمن المباراة.

وأثار ريتشارليسون (25 عاما) تفاعلا واسعا بين المغردين في موقع تويتر، إذ سجل هدفه الثاني بطريقة "باكورد"، وقد وصف البعض الهدف بـ "الأجمل في المونديال حتى الآن".

ويذكر أن المنتخب البرازيلي يعتلي صدارة ترتيب المنتخبات المتوجة باللقب بواقع 5 مرات، وذلك في أعوام: 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، ثمّ إيطاليا وألمانيا بالتساوي (4 مرات)، يليهما 3 منتخبات قد حققت اللقب (مرتان)، وهي: الأوروغواي والأرجنتين وفرنسا، بينما فازت إسبانيا وإنجلترا بالبطولة مرة واحدة.