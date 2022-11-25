دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم، الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أبلغه أنه سيتم السماح بحمل الأعلام وارتداء القبعات الملونة بألوان قوس قزح، في ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال الاتحاد الويلزي، عبر حسابه على تويتر، إنه تلقى رد من الفيفا "أكد فيه الاتحاد الدولي أنه سيتم السماح للمشجعين الذين يرتدون قبعات وأعلام قوس قزح، بدخول الملعب لحضور مباراة منتخب ويلز ضد إيران، يوم الجمعة، وأنه تم التواصل بجميع أماكن فعاليات كأس العالم وتوجيهها لاتباع القواعد واللوائح التي تم الاتفاق عليها".

وأضاف الاتحاد الويلزي أنه "حث الفيفا على الالتزام برسالته، بأن يكون الجميع موضع ترحيب في قطر خلال كأس العالم، وعلى مواصلة تسليط الضوء على أي قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، وأن نظل على إيماننا بأن كرة القدم للجميع".

وقبل مباراة ويلز الافتتاحية في كأس العالم بقطر، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، قالت لورا مكاليستر، التي قادت منتخب ويلز الوطني لكرة القدم للسيدات في تسعينيات القرن الماضي، إن مسؤولي الأمن أوقفوها وصادروا قبعتها الملونة بألوان قوس قزح قبل السماح لها بدخول الملعب، لمشاهدة مباراة ويلز ضد الولايات المتحدة.

وتحدث نيل موني المدير التنفيذي للاتحاد الويلزي، إلى قناة سكاي سبورت، الخميس، حول تلك الحادثة وغيرها من الحوادث الأخرى المماثلة لها.

وقال موني: "أن يتم خلع قبعات قوس قزح من فوق رؤوس مشجعينا ومن بينهم موظفونا، فقد كانت تلك تجربة مزعجة للغاية، وبالفعل شعرنا بالفزع من ذلك، وقد كتبنا إلى الفيفا وقلنا: انظر.. لقد تلقينا وعدا بكأس عالم مفتوح وشامل، ولكن هذا ليس هو الحال هنا".

وأضاف: "اتصل الفيفا بي ليقول: إنها كانت مشكلة خاصة بهذا الاستاد فقط"، معتبرا أن هذا الأمر "غريب بعض الشيء لأنه حدث في الملاعب الأخرى أيضا"، وقال: "لحسن الحظ، لقد عاد الفيفا إلينا في الساعتين الماضيتين فقط، وقال إن مشجعينا يمكنهم ارتداء ملابس عليها قوس قزح غدا".

وتواصلت CNN مع FIFA للحصول على تعليق رسمي، وتم إرشادها إلى تغريدة الاتحاد الويلزي. وسيلعب منتخب ويلز ضد إيران ضمن المجموعة الثانية، الجمعة.

