قطر أول المودعين لكأس العالم بعد تعادل هولندا والإكوادور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعادل المنتخب الهولندي إيجابياً بهدف لمثله مع المنتخب الإكوادوري، في مواجهة أقيمت على استاد خليفة الدولي، مساء الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني، في بطولة كأس العالم 2022.

وتقدّم "الطواحين" أولاً عند الدقيقة الـ 6 من زمن المباراة عن طريق كودي جاكبو، فيما عادل اللاعب الإكوادوري إنر فالينسيا النتيجة في الدقيقة 49.

بهذا التعادل، وصل المنتخبان إلى النقطة الرابعة، في المركزين الأول والثاني، في جدول ترتيب المجموعة الأولى، ليعززا من آمالهما في التأهل للدور الثاني. بينما تأتي السنغال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وقطر رابعا بلا نقاط من مباراتين.

وما زال أمام كل فريق مباراة أخيرة في دور المجموعات، ولكن خسرت قطر رسميا فرصتها في التأهل لتصبح أول دولة تودع المونديال، وثاني دولة مستضيفة لكأس العالم تخرج من دور المجموعات في تاريخ بطولات المونديال بعد جنوب إفريقيا عام 2010. وتخوض قطر مباراتها الأخيرة في المونديال أمام هولندا، الثلاثاء المقبل.

من جهة أخرى، حقق المهاجم الإكوادوري إنر فالينسيا رقماً قياسياً في كأس العالم، إذ سجّل آخر 6 أهداف متتالية لمنتخب بلاده في البطولة، وبَات رابع لاعب يصنع ذلك على مر تاريخ المونديال، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وتساوى إنر فالينسيا مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في أكبر بطولات العالم، منذ عام 2014، على الرغم من عدم مشاركة المهاجم الإكوادوري في مونديال روسيا 2018.