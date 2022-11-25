في الوقت القاتل.. إيران تحقق فوزاً ثميناً على حساب ويلز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الإيراني على نظيره الويلزي، بهدفين دون رد، في المواجهة الّتي أقيمت على أرضية استاد أحمد بن علي، الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وجاء هدفا المنتخب الإيراني عن طريق روزبيه تشيشمي ورامين رضائيان، في الوقت بدل الضائع +90.

وكان الفريقان في الشوط الأول قد تبادلا الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص، فيما صبت الأفضلية في صالح المنتخب الإيراني، خلال الشوط الثاني، ومنعه القائم من هزّ الشباك في مناسبتين، إلّا أنّه نجح بذلك في الوقت القاتل، إذ سجّل هدفاً قبل النهاية بقليل ثمّ استطاع أن يضاعف النتيجة، ليحقق فوزاً ثميناً.

وشهدت المباراة إشهار بطاقة حمراء بوجه حارس المنتخب الويلزي، واين هينيسي، عند الدقيقة 87، بعد تدخله بقوة على المهاجم الإيراني، لتكون أول حالة طرد في المونديال، في نسخته الثانية والعشرين، المقام في قطر.