إصابة نيمار دا سيلفا تُثير قلق عشاق منتخب "السامبا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا قلق عشاق منتخب البرازيل حول العالم، خلال مواجهة منتخب بلاده وصربيا، والتي أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء يوم الخميس، في نهائيات مونديال قطر.

وكان نيمار (30 عاما) قد تعرض لـ9 أخطاء من قبل لاعبي المنافس، مما دفع المدير الفني تيتي لاستبداله باللاعب أنتوني، عند الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وعلى الرغم من أنه كان قادرا على الخروج من الملعب دون مساعدة، التقطت كاميرات مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جالسا على مقاعد البدلاء مع كيس ثلج على كاحله الأيمن ورأسه في قميصه، معربا عن استيائه.

وأظهرت لقطات مصورة لاعبي منتخب "السامبا" يواسون نيمار دا سيلفا، بعد أن تبين معاناته من تورم في الكاحل، بعد أن أزال حذائه وجواربه.

ولم يتم الكشف إلى الآن عن طبيعة إصابة نيمار، فيما قالت تقارير صحفية إنه سيخضع لفحوصات طبية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

يذكر أن المنتخب البرازيلي فاز على المنتخب الصربي بهدفين دون مقابل، في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم 2022.