طبيب منتخب البرازيل يكشف طبيعة إصابة نيمار ومدة غيابه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، إصابة اللاعب نيمار دا سيلفا في الكاحل، مُشيراً إلى إنّه سيغيب عن مواجهة سويسرا، وسط شكوك في التحاقه بصفوف الفريق أمام الكاميرون، خلال دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان نيمار قد تعرّض لـ 9 أخطاء من قِبل لاعبي منتخب صربيا، أمس الخميس، مما دفع المدير الفني تيتي لاستبداله باللاعب أنتوني، عند الدقيقة 79 من زمن المباراة الّتي فاز فيها "السامبا" بهدفين دون مقابل.

والتقطت كاميرات مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جالساً على مقاعد البدلاء مع كيس ثلج على كاحله الأيمن ورأسه في قميصه، مُعرباً عن استيائه.

وأظهرت لقطات مصورة لاعبي المنتخب البرازيلي يواسون نيمار دا سيلفا، بعد أن تبيّن معاناته من تورم في الكاحل، بعد أن أزال حذائه وجواربه.

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وقال رودريغو لاسمار في تصريحات صحفية، الجمعة: "من المهم أن نحافظ على هدوئنا، سيتمّ إجراء تقييم يومي حتّى نتمكّن من الحصول على مزيد من المعلومات، واتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة"، مُضيفاً: "الهدف هو استعادة اللاعب ليواصل اللعب في البطولة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

ويمتلك نيمار (30 عاماً) في رصيده 75 هدفاً مع المنتخب، بعد أن شارك في 122 مباراة دولية.