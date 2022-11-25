وسط ضجة حقوق المثليين.. مفتي عُمان يغرد عن موقف قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي إلى استضافة قطر لكأس العالم 2022 وسط الضجة المثارة حول حقوق المثليين ومجتمع "LGBTQ+" خلال هذه البطولة.

وقال الخليلي في بيان نشره على صفحته الرسمية بتويتر: "إنا لنحيي دولة قطر الشقيقة تحية إكبار وإجلال؛ لرفضها رفع شعارات أفحش رذيلة يأباها الشرع ويشمئز منها الطبع وتنفر منها الفطرة السوية، ولاستغلالها هذا المشهد الكبير في أرضها لعرض الإسلام الحنيف في صورته البهية وجماله الباهر من خلال شتى الوسائل؛ لتقوم على الناس حجته وتظهر لهم حقيقته".

وتابع قائلا: "هذا مما يندرج طبعا في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك من أقوى أسباب النصر والتمكين.."

وكان الإعلامي الرياضي الأمريكي غرانت وال قد أثار ضجة بعد قوله إن أفراد الأمن القطري طلبوا منه خلع الملابس الملونة بألوان قوس قزح قبل دخول الملعب لحضور إحدى المباريات.

وأصرت قطر على أن "الجميع مرحب بهم" في البطولة، قائلة في بيان لشبكة CNN هذا الشهر إن "سجلنا الحافل قد أظهر أننا رحبنا بحرارة بجميع الأشخاص بصرف النظر عن خلفيتهم".